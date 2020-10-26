شكرا لقرائتكم مصطفى محمد يحتفل بحسم الزمالك وصافة الدوري على طريقته الخاصة.. صور ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر مصطفى محمد مهاجم الزمالك صورة خلال قيادته "لانش" داخل البحر بعد الفوز على الإسماعيلى بثلاثة أهداف مقابل هدف وحسم وصافة الدوري في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد القاهرة في ختام الجولة الأخيرة.

حقق الزمالك فوزًا هاما على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ليختتم الأبيض منافسات الموسم الجارى من المسابقة المحلية محتلاً وصافة الترتيب.

ويكون ذلك دافعًا قويًا لدى اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستجمع بينهما الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء بسبب تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ومنعه من السفر إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، وذلك عقب فوز الأبيض عليه بهدف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المشاهد التى جاءت فى مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم..



