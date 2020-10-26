شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلي .. بن شرقي يحرز هدف الأبيض الثالث ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أحرز اشرف بن شرقي لاعب الزمالك الهدف الثالث لفريقه في مرمي الاسماعيلي في الدقيقة 72 من عمر المباراة المقامة بين الفريقين ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدورى ، على استاد القاهرة، لتصبح النتيجة 3/0 للزمالك . بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من :ش حراسة المرمى: محمد أبو جبل. خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة. خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو خط الهجوم: مصطفى محمد. بينما يجلس على دكة البدلاء كل من:- محمود جنش - اسلام جابر - اشرف بن شرقي - محمد حسن - احمد زيزو - مصطفي فتحى - محمد عبد السلام - كريم بامبو - عمر السعيد. فيما بدأ الإسماعيلي المباراة بتشكيل مكون من حراسة المرمى: محمد فوزى. خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى. خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى. خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو. ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.

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