شكرا لقرائتكم جلسات مكثفة فى بيراميدز لاختيار خليفة تشاتشيتش.. إيهاب جلال أبرز المرشحين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد مسئولو نادى بيراميدز جلسات مكثفة خلال الأيام الحالية من أجل اختيار مدير فنى جديد يتولى مهمة قيادة الفريق الكروى الأول بداية من الموسم المقبل، خلفًا للكرواتى أنتى تشاتشيتش الذى استقرت الإدارة على رحيله عقب الأخطاء التى أرتكبها فى الفترة الماضية وأضاع على الفريق فرصة التتويج بلقب كأس مصر، وعلى مقربة من ضياع المركز الثانى فى الدورى، ما خسر لقب الكونفدرالية الأفريقية بالهزيمة من نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس الأحد، على ملعب مولاى عبد الله بالمغرب.

ومازال هناك مشاورات بين إدارة بيراميدز حول المدير الفنى الجديد الذى سيتولى المهمة، وانقسمت الأراء ما بين مؤيد لفكرة التعاقد مع مدير فنى وطنى يمتلك خبرة المنافسة فى البطولات المحلية ويستطيع تحقيق لقب الكونفدرالية بالموسم المقبل أيضًا، كما يوجد اتجاه أخر يفضل التعاقد مع مدير فنى أجنى صاحب شخصية وفكر مميز يستطيع تحقيق الغرض المطلوب فى الفترة المقبلة.

ويعد إيهاب جلال المدير الفنى السابق لفريق مصر المقاصة، أبرز المرشحين بقوة لتولى القيادة الفنية لفريق بيراميدز، حيث إنه كان المرشح الأول لخلافة تشاتشيتش منذ فترة سابقة، وتم الاتفاق معه، إلا إن الإدارة فضلت الحفاظ على استقرار الفريق والإبقاء على لخواجة الكرواتى لنهاية الموسم، ثم اتجهت الإدارة لإمكانية التعاقد مع مدير فنى أجنى صاحب اسم كبير فى أوروبا، خاصة بعد التعاقد مع العديد من النجوم بداية من الموسم الجديد، وعلى رأسهم رمضان صبحى وأحمد فتحى وشريف إكرامى، وارتبط اسم السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى السابق للأهلى، بخلافة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، وأكد مصدر مقرب من فايلر أن إدارة بيراميدز لم تتحدث معه حتى هذه اللحظة بشكل رسمي، على الرغم من الدخول معه فى مفاوضات، بل وتم عقد جلسة معه أثناء قيادته للأهلي، إلا أن الفترة الحالية لم تشهد تجدد الاتصالات بين الطرفين، فى الوقت الذى يقضى المدرب السويسرى إجازة حالياً مع أسرته قبل استئناف العمل من جديد، وتلقى فايلر أكثر من عرض أبرزها من الدورى السويسرى والهولندى والإماراتى، ولكنه لم يُحدد وجهته بشكل رسمى حتى الآن.

ورغم وجود تيار داخل بيراميدز يفضل الاعتماد على مدير فنى أجنبى لخلافة تشاتشتيش، إلا إن إيهاب جلال مازال مرشحًا بقوة لتولى المهمة، خاصة وإن هانى سعيد المدير الرياضى على علم بخبرات وطريقة تعامل جلال مع اللاعبين منذ أن كان لاعبًا فى صفوف مصر المقاصة، لذلك يوجد اتجاه قوى أيضَا للتعاقد مع جلال.