شكرا لقرائتكم أبو جريشة يفتح النار على مجلس الإسماعيلي: "نحتاج عملية تطهير شاملة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل فتح محمد صلاح أبو جريشة نجم الإسماعيلي ومنتخب مصر السابق النار على مجلس إدارة النادي بعد الهزيمة التي تكبدها الدراويش أمام الزمالك بثلاثية في الجولة الأخيرة من الدوري.

وقال أبو جريشة في تصريحات تليفزيونية، لقناة أون تايم سبورت، اليوم الأثنين: "مكنش عندنا أي طموح للفوز أو تحقيق نتيجة إيجابية، كل الدوافع انتهت من زمان، الإسماعيلي بحاجة إلى عملية تطهير كاملة على مستوى الأشخاص التي تتولى المسئولية داخل النادي".

وتابع أبو جريشة: "الأشخاص دي هي اللى تتحمل المسئولية، هما اللى جابوا الصفقات السيئة للفريق، هما اللى سمسروا في الصفقات، هما اللى اختاروا المدربين، فعليهم تحمل المسئولية، ولن ينصلح الحال إلا برحيلهم وتطهير النادي منهم".

حقق الزمالك فوزًا هاما على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ليختتم الأبيض منافسات الموسم الجارى من المسابقة المحلية محتلاً وصافة الترتيب، ليكون دافعًا قويًا لدى اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستجمع بينهما الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء بسبب تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ومنعه من السفر إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، وذلك عقب فوز الأبيض عليه بهدف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء.

وتحظى مواجهات الفريقين بالاثارة والندية، حيث سبق للفريقان أن التقيا من قبل فى 106 مواجهة ، حقق خلالهم الإسماعيلى الفوز فى 31 مواجهة بينما فاز الزمالك فى 44 مباراة وتعادل الفريقان فى 31 لقاء.

وخلال هذا التاريخ المثير من اللقاءات، فقد سجل الدراويش 110 هدفا فى شباك الفريق الأبيض واستقبلت شباكه 126 هدف.

ويعد عوض عبد الرحمن هو هداف الإسماعيلى فى شباك الزمالك برصيد 8 أهداف وبنفس الرصيد يعتبر عبد الحليم هو هداف الزمالك بشباك الدراويش.