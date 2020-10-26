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جدة - عمرو شويل

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي



ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي حيث حصد الفريق الأبيض بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز برصيد خلف الأهلى المتصدر والذى حسم اللقب 42 فى تاريخه برصيد

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي حيث حصد فريق الزمالك بشكل رسمى، بطاقة المشاركة فى النسخة المقبلة من منافسات دورى أبطال إفريقيا، بعدما حصد المركز الثانى فى بطولة الدورى المصرى الممتاز، ليصبح بذلك ثانى الأندية المصرية التى ستشارك فى النسخة القادمة لدورى الأبطال عقب ضمان الأهلى المشاركة فى تلك البطولة بعدما توج بشكل رسمى ببطولة الدورى الممتاز، وتشهد النسخة الحالية من دورى أبطال إفريقيا تواجد الأهلى فى دور النهائى حيث ينتظر المتأهل من مواجهة الزمالك والرجاء المغربى حيث تغلب الزمالك فى لقاء الذهاب بالمغرب، بنتيجة 1 / 0، وسيلتقى الأبيض يوم الأحد المقبل مع الفريق المغربى فى ستاد القاهرة الدولى، فى دور الإياب بنصف النهائى من أجل حسم الطرف الثانى للنهائى الذى سيواجه الأهلى، يوم 6 من شهر نوفمبر الجارى.

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي

وتغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز، وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا إن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو.