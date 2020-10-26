شكرا لقرائتكم عبد الهادي: خبرة لاعبي الزمالك حسمت موقعة الإسماعيلي.. وحققنا الهدف من المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مدحت عبد الهادي مدرب الزمالك، عن أن الجهاز الفني للفريق الأبيض فضل إراحة 3 لاعبين في مبارة الاسماعيلي وهم بن شرقي وزيزو واسلام جابر وعملنا على الاستعانة ببعض البدلاء واللي بينزلوا يقوم بنفس دور اللاعب الاساسي.

وقال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "اللاعبين كانوا يشعرون بالمسئولية وحققوا الهدف من المباراة وهو حسم وصافة الدوري قبل الانتظار لمباراة بيراميدز والمقاولون ".

تابع: "شيكابالا دخل التدريبات في اول يوم مران بعد العودة من المغرب وظهر بشكل جيد وكان من الافضل الدفع به بسبب غياب اوباما واراحة بن شرقي".

استطرد: "دخول شيكابالا في الفورمة مكسب للزمالك عشان الاستعانة بيه في افريقيا ويكون جاهز لرفع الكاس ان شاء الله، مضيفا: "خبرة لاعبي الزمالك حسمت المباراة ولا يوجد وقت للراحة قبل مباراة الرجاء".