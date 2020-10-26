شكرا لقرائتكم فاروق جعفر: الزمالك تسيد مباراة الاسماعيلي.. والخبرات تفوق للابيض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر فاروق جعفر نجم الزمالك السابق عن سعادته بالمستوى الذي هر عليه الفريق الابيض في مباراته ضد الاسماعيلي والتي فاز فيها بثلاثة أهداف لهدف.

قال خلال تصريحات لبرنامج "زملكاوي" على قناة الزمالك: "الزمالك لعب الشوط الاول على قد حاجته وخد اللي هو عايزه من المباراة واكتفى بهدفين في الشوط الاول رغم انه كان ممكن يسجل اهداف تانية".

أرد: "الزمالك كان متسيد المباراة وكان مسيطر معظم اوقات المباراة وسهل المهمة عليه، ويحسب للزملك أنه خلص المبارة من اقل عدد من الهجمات التي وصل بها الى مرمى الاسماعيلي".

تابع: "خبرات الزمالك تفوقت على لاعبي الاسماعيلي والزمالك كان المسيطر والمستحوذ في الشوط الاول ومكنش عنده مشكلة في الناحية الدفاعية".

أوضح: "نزول بن شرقي وزيزو غيرت شكل المباراة تماما وظهر الفرق بين الاداء الجماعي للزمالك والفردي للاسماعيلي، مضيفا: "كل الاهداف اللي سجلها الزمالك مصتوهة سواء هدف مصطفى محمد او كاسونجو او بن شرقي والمباراة مكنش فيها مشاكل للزمالك وحقق اللي هو عايزه".