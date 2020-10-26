شكرا لقرائتكم خالد الغندور: الزمالك في دوري أبطال أفريقيا بالموسم الجديد رغم أنف الكارهين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل هنأ خالد الغندور قائد الزمالك الأسبق فريقه بحسم المركز الثانى بعد الفوز على الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الإثنين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة الأخيرة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب الغندورعبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" بعد خصم ٣ نقاط و ماتش انسحاب يعني الزمالك لعب ٣٢ اسبوع و رغم كده الزمالك في المركز الثاني والموسم الجديد في دوري ابطال افريقيا رغم انف الكارهين مبروك لجمهور الزمالك العظيم و رجالة الزمالك و ان شاء الله الأحد خير".

حقق الزمالك فوزًا هاما على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثون والأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، ليختتم الأبيض منافسات الموسم الجارى من المسابقة المحلية محتلاً وصافة الترتيب.

ويكون ذلك دافعًا قويًا لدى اللاعبين قبل مباراتهم المرتقبة أمام الرجاء المغربى، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، التى ستجمع بينهما الأحد المقبل، بعدما تم تأجيل اللقاء بسبب تفشى حالات الإصابة بفيروس كورونا بين صفوف الفريق المغربى، ومنعه من السفر إلى القاهرة، الأسبوع الماضى، وذلك عقب فوز الأبيض عليه بهدف دون رد، فى مباراة الذهاب التى أقيمت على ستاد محمد الخامس بالدار البيضاء، ويستعرض "اليوم السابع" أبرز المشاهد التى جاءت فى مباراة الزمالك والإسماعيلى اليوم..



