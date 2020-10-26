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جدة - عمرو شويل نتيجة مباراة الزمالك ضد الإسماعيلي اليوم في الدوري المصري



تغلب الزمالك على الإسماعيلى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، وسجل أهداف الزمالك كلا من مصطفى محمد وكاسونجو وأشرف بن شرقى وسجل هدف الدراويش لاعبه وجيه عبد الحكيم، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم، الإثنين، على ستاد القاهرة الدولى، فى الجولة الأخيرة من منافسات بطولة الدورى الممتاز.

وبهذا الفوز حصد الزمالك بشكل رسمى وصافة الدورى المصرى باحتلاله المركز الثانى فى جدول الترتيب بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث فى الجولة الأخيرة حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات تلك الجولة، إلا إن الأبيض حصد 71 نقطة بعدما خاض 34 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 21 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات فيما يحتل بيراميدز، المركز الثالث، برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، وحال فوز بيراميدز فى الجولة سيصل إلى النقطة 67 وحال خصم ثلاث نقاط من الزمالك لعدم حضوره مباراة الأهلى فى قمة الدورى والتى كشف اتحاد الكرة خصمها نهاية الموسم سيكون رصيد الزمالك وقتها 68 نقطة وبذلك أنهى الزمالك ذلك الاشتباك بإنهاء الدورى فى المركز الثانى بغض النظر عن نتيجة لقاء بيراميدز الأخير.

دخل الزمالك اللقاء بالتشكيل يضم كلا من:

حراسة المرمى: محمد أبو جبل.

خط الدفاع: أحمد عيد ومحمود الونش ومحمد عبد الغنى وعبد الله جمعة.

خط الوسط: طارق حامد وإمام عاشور ومحمد أوناجم وشيكابالا وكاسونجو

خط الهجوم: مصطفى محمد.

بينما دخل الإسماعيلى المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد فوزى.

خط الدفاع: محمد بيومي، محمد عمار، محمد هاشم، محمود البدرى.

خط الوسط: محمود دونجا، نادر رمضان، أحمد مدبولى، عبد الرحمن مجدى.

خط الهجومي: محمد الشامى، شيلونجو.

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يأمل الزمالك في حسم المركز الثاني وضمان المقعد الثاني لمصر في دوري أبطال أفريقيا الموسم المقبل عندما يستضيف النادي الإسماعيلي مساء الاثنين على ملعب القاهرة الدولي في ختام الموسم 61 للمسابقة.

اقترب البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى للزمالك من الاستقرار حول التشكيل الأساسى للفريق الذى سيخوض به مباراته أمام الإسماعيلى، المقرر إقامتها فى الثامنة مساء اليوم الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، الذى سيقام باستاد القاهرة.

ويسعى الأبيض خلاله لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصد أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الأبيض الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى، حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

أشرف صبحى عن أزمة الزمالك: "محدش هيكون فوق القانون"



أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع الأزمة الدائرة بين نادى الزمالك واللجنة الأولمبية فهو أمر واضح، لأنه يتلخص فى تطبيق القانون، فالوزارة قامت بإرسال لجان تفتيشية تقوم بدورها ولن يكون هناك أحد على القانون قائلا: محدش هيكون فوق القانون ".

وأضاف صبحى فى تصريحات صحفية، أنه مهما كان القرار سنحافظ على الكيان ومهما حدث فالوزارة دورها الحفاظ على الرياضة وبالتالى الزمالك جزء منها .

وأشار إلى أنه ينتهز الفرصة لتوجيه الشكر إلى رئيس الوزراء فى ظل حرصه على متابعة كل الأحداث، ومنها تفقد صالة أكتوبر والصالات الأخرى الخاصة بمونديال اليد الذى يقام يناير المقبل بمصر.

الرجاء المغربى يعلن شفاء محمد زريدة وإدارى من فيروس كورونا استعدادا للزمالك



توصل نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس الزمالك فى الدور نصف النهائى لدورى أبطال إفريقيا بنتائج اختبارات فيروس كورونا التى خضع لها الفريق بالأمس، وذلك قبل التحضير لمواجهة نادى الزمالك فى الأول من الشهر المقبل، فى المواجهة المرتقبة فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وكشف فريق الرجاء أن المسحة التى أجراها الفريق بالأمس أظهرت تسجيل حالة شفاء واحدة فى صفوف اللاعبين، وهو اللاعب محمد زريدة، وحالة شفاء أخرى فى صفوف الجهاز الاداري.

كما أوضحت النتائج المذكورة، وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها فى صفوف الجهاز الفني، وسيخضع المعنى بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به.

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا داخل نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك، حيث يخضع جميعهم للحجر الصحى فى الوقت الحالى بفندق إقامة "النسور" فى مدينة البيضاء تطبيقا لتوصيات الجهات المختصة.

ووفقًا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، إن مصدر داخل النادى أكد لهم أن ما يميز المرحلة الحالية، هو استقرار الوضع الصحى لجميع حالات الإصابة بالفيروس التاجى بين عناصر النادى الأخضر.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تأجيل موعد المواجهة المنتظرة بين الرجاء ومضيفه الزمالك إلى الأول من نوفمبر المقبل، على ملعب "القاهرة الدولي"، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، وفاز الزمالك فى مباراة الذهاب 1-0، ومن المقرر أن يصل الرجاء إلى القاهرة بعد غد الأربعاء.