حجازي يوجه رسالة أخيرة لبروميتش قبل الانضمام لاتحاد جدة "الأكثر شعبية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

وجه أحمد حجازي الشكر لزملائه في ويست بروميتش الإنجليزي بعد الانتقال لصفوف اتحاد جدة السعودي لمدة موسم على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.

وكتب حجازي عبر حسابه على تويتر: "أتقدم بالشكر لكل الدعم الذي لاقيته خلال 3 سنوات من نجاح وفشل".

وأكمل: "لقد كانت سنوات مذهلة لي ولعائلتي، وسعيت خلالها لتقديم كل ما في وسعي لهذا النادي العظيم، وللجماهير، وزملائي في الفريق".

وأضاف: "أريد أيضا أن أشكر زملائي في الفريق والمدربين وكامل طاقم ويست بروميتش لترحيبهم بي من اليوم الأول، كنتم مثل عائلتي، سأفتقدكم كثيرا، وأتمنى لكم التوفيق لباقي الموسم والسنوات القادمة مستقبلا".

واختتم: "الآن أتطلع لتحد جديد مع اتحاد جدة الذي يعد واحدا من أكبر الأندية في المنطقة العربية وآسيا وأكثرهم شعبية".

وأعلن نادي اتحاد جدة ضم حجازي، في الوقت الذي أشارت فيه تقارير إنجليزية إلى أن الصفقت ستكلف النادي السعودي 4 ملايين جنيه أسترليني، ولم ينشر اتحاد جدة في إعلانه عن الصفقة أي تفاصيل مالية.