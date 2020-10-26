متجاوزًا ريال وبرشلونة وسيتي.. ليفاندوفسكي يتفوق على 62 فريقا بالدوريات الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مصطفى:

سجل الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ، 10 أهداف بعد 5 جولات فقط خاضها الفريق البافاري هذا الموسم، ليتصدر هدافي البوندسليجا.

ونجح ليفاندوفسكي في التتويج بجائزة أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي، بعد تحقيق مع بايرن ميونيخ بحصد ألقاب الدوري والكأس والسوبر الألمانيين، ودوري أبطال أوروبا، والسوبر الأوروبي.

وتصدر ليفاندوفسكي هدافي كافة البطولات التي خاضها بالدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم المنقضي ليواصل نفس مسيرته في انطلاقة هذا الموسم.

وسجل ليفاندوفسكي هدفا في شباك شالكه، وهدفين في شباك أرمينيا بيلفيلد، وثلاثية في شباك اينتراخت فرانفكورت، ورباعية في شباك هيرتا برلين، فيما لم يسجل فقط في شباك هوفنهايم والتي خسرها الفريق البافاري 4-1، وشارك فيها البولندي كبديل في آخر 33 دقيقة فقط.

ونجح ليفاندوفسكي في تسجيل أهدافا أكثر من 14 فريقا بالدوري الألماني، حيث يتجاوزه لايبزيج متصدر ترتيب البوندسليجا بـ12 هدفا، وبروسيا دورتموند بـ11 هدفا، بالإضافة لبايرن 22 هدفا، حيث سجل قرابة نصفهم وحده، فيما يتعادل معه نادي شتوتجارت بـ10 أهداف.

وإجمالا نجح ليفاندوفسكي في تسجيل أهدافا أكثر من 62 نادي بالدوريات الخمس الكبرى، بواقع 7 أندية من فرنسا، و14 بالدوري الألماني، و12 بإيطاليا، و18 في إسبانيا، بالإضافة لـ11 نادي من البريميرليج الدوري الأقوى في العالم.

ومن بين الأندية التي سجلت أهدافا أقل من نجم هجوم البافاري، ميلان متصدر ترتيب الدوري الإيطالي 9 أهداف في 4 مباريات، وأندية أرسنال أهداف ومانشستر سيتي 8 أهداف، ويونايتد 9 أهداف، بالإضافة لريال مدريد 9 أهداف في 6 مباريات وبرشلونة نفس عدد الأهداف ولكن في 5 مباريات.