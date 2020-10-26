بعد أخطاء نهائي الكونفدرالية.. حكم دولي سابق يوجه نصيحة للزمالك قبل مواجهة الرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

قال الحكم السابق ناصر عباس، إن هدف نهضة بركان في مرمى بيراميدز في نهائي كاس الكونفدرالية مشكوك في صحته، مضيفًا أن محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي لم يخطئ في مباراة فريقه أمام الوداد المغربي، كما حرص على توجيه نصيحة للاعبي الزمالك قبل مواجهة الرجاء في الأول من نوفمبر في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة بيراميدز ونهضة بركان أخطاء تحكيمية فجة من الحكم الكاميروني أليوم أليوم والتي تسببت في فوز الفريق المغربي بهدف دون رد ومن ثم التتويج بكأس الكونفدرالية.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال عباس: "بيراميدز تعرض لظلم واضح من جانب الحكم الكاميروني، كان يجب على الحكم توفير البيئة الآمنة والصالحة داخل المستطيل الأخضر، لكن هذا لم يحدث للاعبي بيراميدز أمام نهضة بركان".

وأضاف: "الحكم قام بتحجيم الفريق المصري من بداية المباراة، كانت هناك أخطاء واضحة مثل الاعتداء بدون كرة الذي كان يستحق البطاقة الحمراء المباشرة، لأنه سلوك مشين".

وواصل: "هدف بركان مشكوك في صحته، فهناك خطأ واضح بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبي الفريق المغربي."

واكمل: "أليوم ستتم معاقبته بسبب الأخطاء التي ارتكبت في نهائي الكونفدرالية".

ووجه عباس نصيحة إلى لاعبي الزمالك قبل مواجهتهم ضد الرجاء، وقال: "يجب على الزمالك الحذر من التحكيم أمام الرجاء، وتقليل الأخطاء في منطقة الجزاء."

وتابع:" السنغالي نداي أو جاساما هما الأقرب لقيادة لقاء الزمالك أمام الرجاء".

وعن رأيه في التحكيم في مباراة الأهلي والوداد، قال: "في لقاء الأهلي والوداد تم احتساب ركلة جزاء على محمد الشناوي لم تكن صحيحة، والحكم كان لديه إصرار على احتسابها".

وأتم: "باملاك تيسيما استدعي الحكم لمشاهدة اللعبة لأنه لم يكن لديه قناعة باحتسابها، مهاجم الوداد استغل التلامس الطبيعي، وتحايل على الحكم لاحتساب ركلة الجزاء، الاحتكاك طبيعي والشناوي لم يقم بارتكاب أي مخالفة".