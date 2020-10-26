ميدو: مقارنة موسيماني بجوزيه "ظالمة".. والتحضير "النفسي" للزمالك مهم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني السابق لناديي الزمالك ومصر للمقاصة، أن مقارنة بيتسو موسيماني مدرب النادي الأهلي بالبرتغالي مانويل جوزيه (مدرب الفريق الأحمر السابق) ظالمة، مضيفًا أن الجهاز الفني للزمالك عليه تهيئة اللاعبين نفسيًا بشكل جيد قبل مواجهة الرجاء المغربي.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع الرجاء المغربي في الأول من نوفمبر المقبل على ملعب ستاد القاهرة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علمًا بأن الفريق الأبيض حسم لقاء الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر"، قال ميدو: "مباراة الزمالك والرجاء المغربي صعبة، ويجب تأهيل اللاعبين نفسيًا بشكل جيد وتحضيرهم لتلك المباراة".

وأضاف ميدو: "التحضير النفسي للاعبين ضروري قبل المباراة، عدم التفكير في المباراة النهائية، ولا يجب أن يتم التعامل مع اللاعبين على أنهم تأهلوا إلى المباراة النهائية."

وتابع: "فريق الرجاء أشرس من الوداد، لكن هناك عناصر مميزة في الزمالك قادرة على التعامل مع هذه المباراة".

وتطرق ميدو للحديث عن موسيماني (مدرب الأهلي) وقال:" بيتسو يتعامل نفسيا بشكل جيد مع اللاعبين، فهو يتميز بالذكاء في التعامل مع اللاعبين والإعلام".

وأكمل: "موسيماني هادئ جدًا، ومع بعض الصفقات الجديدة أعتقد سينجح مع الفريق".

وعن مقارنته بمانويل جوزيه، قال ميدو: "مقارنة أي مدرب بمانويل جوزيه ظالمة، لأن البرتغالي كان صاحب شخصية قوية ونجح في التعامل مع عقلية اللاعبين المصريين، وكان يمتلك جيل لا يعوض مطلقا".

وواصل: "لا يوجد أي لاعب في الجيل الحالي، كان يستحق المشاركة الأساسية مع جوزيه بما فيهم محمد الشناوي وعلي معلول، باستثناء أحمد فتحي الذي كان موجودا في الأساس، هناك فرق كبير بين جودة اللاعبين".

وأتم: "فريق جوزيه كان يضم بركات وأبوتريكة، والشناوي لن يستطيع اللعب في وجود عصام الحضري، كذلك معلول لم يكن ليلعب في وجود جيلبرتو."

جدير بالذكر أن موسيماني نجح في قيادة الأهلي للتأهل إلى نهائي دوري أبطال افريقيا بعد الإطاحة بالوداد بنتيجة 5-1 (مجموع اللقائين)، وينتظر الفائز من مباراة الزمالك والرجاء المغربي.