النصر السعودي يتفق على خوض مبارياته باستاد جامعة الملك سعود

أعلن نادي النصر السعودي اليوم الاثنين تعاقده رسميًا مع شركة الوسائل السعودية، لخوض مبارياته القبلة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين على ستاد جامعة الملك سعودبالرياض .
ويستعد النصر لملاقاة الأهلي غدًا الثلاثاء في الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين لكرةالقدم، حيث ستقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية (الجوهرة المشعة) .
وفي حال تأهل النصر إلى المباراة النهائية فمن المقرر أن يلتقي المتأهل من مواجهة الهلال وأبها والتي ستقام غدًا أيضًا .
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