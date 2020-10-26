جنابري على رأس قائمة بايرن ميونخ لمواجهة لوكوموتيف

أعلن هنزي فليك، المدير الفني لفريق بايرن ميونخ الألماني قائمة فريقه لمواجهة لوكوموتيف موسكو، غدًا ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وشهدت القائمة عودة سيرجي جنابري، بعد تعافيه من إصابةكورونا التي ابعدته عن المباراتين الماضيتين.
وكان بايرن ميونخ قد فاز على أتلتيكو مدريد الإسباني، برباعية نظيفة فى أولى جولات دوري المجمواعت من دوري أبطالأوروبا.
وجاءت قائمة بايرن ميونخ كالتالي:
حراسة المرمى: نوير، نوبل، هوفمان
الدفاع: سوليه، بافار، بواتنج، سار، هيرنانديز، روكا، ألابا
الوسط: كيميتش، مارتينيز، جورتسكا، توليسو، كومان، كوستا، ساني، جنابري، موسيالا
الهجوم: ليفاندوفسكي، تشوبو موتينج.
وتضم المجموعة بجانب بايرن ميونخ ولوكوموتيف موسكو، ناديي أتلتيكو مدريد الإسباني، وريد بول سالزبورج النمساوي.
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