بوجبا يكشف حقيقة ترك المنتخب الفرنسي

نفى لاعب الوسط الفرنسي الدولي بول بوجبا اليوم الاثنين التقارير التي نسبت إليه بإنه ترك منتخب فرنسا الأول لكرة القدم بسبب تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي اعتبرتها أطراف عديدة معادية للإسلام.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري أعلن الرئيس الفرنسي حربا علىما سماه "النزعة الانفصالية الإسلامية"، التي يعتقد أنها تسيطر على بعض الجاليات المسلمة في بلاده.
وقالت صحيفة "الصن" البريطانية إن بوجبا لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي وهو مسلم ترك المنتخب الفرنسي لكرة القدم رداعلى تصريحات ماكرون، لكن بطل كأس العالم الأخيرة (27 عاما) نفى ذلك وكتب في تغريدة عبر موقع تويتر للتواصل الاجتماعي "هذا غير مقبول" إلى جانب ملصق "أخبار زائفة" على لقطة لعنوان الصحيفة.
وتأتي هذه التطورات بعد أيام فقط من مقتل مدرس التاريخ الفرنسي صمويل باتي ذبحا على يد شاب من أصل شيشاني في إحدى ضواحي باريس.
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