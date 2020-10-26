إصابة لاعب التعاون السعودي بفيروس كورونا

أعلن إبراهيم الزبيدي، اليوم الاثنين، لاعب فريق التعاون السعودي إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19".

وقال الزبيدي، عبر حسابه الشخصي على "تويتر": "تأكدت إصابتي

بفيروس كورونا، الحمد لله على كل حال".

وتابع: "أموري طيبة ولله الحمد.. وبإذن الله نرجع للملاعب

بسرعة".

وكان الزبيدي، صاحب الـ31 عاما، قد انضم إلى صفوف التعاون عام 2016، قادما من نادي نجران.

ويحتل التعاون المركز السابع، في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، برصيد 4 نقاط من مباراتين.