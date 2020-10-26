فان باستن ينتقد مواطنه "دي بيك" بسبب انضمامه لمانشستر يونايتد

انتقد ماركو فان باستن، مهاجم منتخب هولندا السابق لكرة القدم، مواطنه دوني فان دي بيك للانضمامه لمانشستر يونايتد الإنجليزي.
جاء الانتقاد لعدم حصول فان دي بيك على فرصة للعب بصورة منتظمة مع فريقه الجديد الذى قد يؤثر سلبًا على مسيرته الاحترافية.
وأكد فان باستن إلى أنه
وكان دي بيك انضم إلى يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام بناءً على عقد لمدة خمسة أعوام في نهاية الموسم الماضي.
بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد دفع للنادي الهولندي مبلغا أوليا قيمته 35 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب.
إلا أن دي بيك شارك أربع مرات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي ولم يشارك في تعادل يونايتد بدون أهداف مع تشيلسي اللندني السبت الماضي.
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