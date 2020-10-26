تفاصيل عقد أحمد حجازي مع الاتحاد السعودي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم، عن تفاصيل عقد النجم الدولي المصري أحمد حجازي مع نادي اتحاد جدة السعودي، بعد إعلان التعاقد معه، أمس الأحد، ضمن خطة دعم فريق الكرة الأول خلال موسم الانتقالات الصيفية الجاري.
أكدت التقارير أن الاتحاد تعاقد مع أحمد حجازي بنظام الإعارة لمدة موسم واحد فقط، مع وجود بند يمنح النادي السعودي أحقية الشراء بصفة نهائية والحصول على العامين المتبقيين من عقده مع وست بروميتش.
المقرر أن يحصل أحمد حجازي على 2.5 مليون يورو من الاتحاد في هذا الموسم، إضافة إلى ٥٠٠ ألف يورو للنادي الإنجليزي، وفي حال رغب الاتحاد في ضم اللاعب بصفة نهائية سيكون عليه دفع ٦ ملايين يورو لوست بروميتش الإنجليزي بخلاف قيمة عقد اللاعب المقدرة بحاولي 3 ملايين يورو في الموسم.
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