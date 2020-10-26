بيتروس ماتيوس يعلن استمراره في صفوف النصر السعودي

أعلن البرازيلي بيتروس ماتيوس، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي، استمراره في صفوف الفريق خلال منافسات الموسم الحالي.

وجه بيتروس ماتيوس رسالة إلى جماهير النصر عبر حسابه على موقع تبادل الصور "إنستجرام" قائلًا: "إلي جماهير النصر، شكراً جزيلاً لكم على دعمكم لي والقتال من

أجلي، اطمئنوا سأبذل قصارى جهدي وسأقاتل من أجلكم حتى النهاية".

غاب بيتروس عن جولتين للنصر في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين التى انتهت بخسارة العالمي بسبب انتهاء عقده مع النادي لكن الإدارة تدخلت بعد النتائج السيئة لتضم اسمه إلى

قائمة اللاعبين الأجانب، على حساب المهاجم النيجيري أحمد موسى.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر لمواجهة نظيره فريق أهلي جدة غدًا الثلاثاء على ستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

يحتل فريق النصر المركز الرابع عشر بجدول ترتيب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين للموسم الرياضي الجديد 2020-2021 من دون أي رصيد من النقاط.