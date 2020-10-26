التونسية أنس جابر تتقدم في التصنيف العالمي للاعبات التنس

حققت التونسية أنس جابر، لاعبة التنس، تقدمًا في التصنيف العالمي للاعبات، الصادر صباح اليوم الإثنين، لتحتل المرتبة الـ31 عالمياً.

تقدمت أنس جابر مركزاً عن آخر تصنيف، لتحقق أفضل ترتيب لها مع التصنيف الصادر أواخر أغسطس الماضي.

كانت اللاعبة التونسية، تأهلت أخيراً إلى ثمن نهائي بطولة فرنسا المفتوحة للعبة.

وأعلنت أنس جابر عدم خوضها لأي ارتباطات الفترة المقبلة، وانتظامها في فترة راحة حتى نهاية العام الجاري.