نصرةً لرسول الله بوغبا يعتزل اللعب الدولى

في الساعات القليلة الماضية انتشرت أخبار على نطاق واسع، عن اعتزال بول بوغبا نجم كرة القدم الفرنسي، نتيجة تصريحات الرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون حول"الإرهاب الإسلامي"، وتشديد حملته على ما وصفه بـ"الإسلام الراديكالي"، إثر مقتل أستاذ التاريخ صموئيل باتي على يد متطرف، بعد نشره رسوما عن النبي محمد صلي الله عليه وسلم.

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ليست استفزازات الرئيس الفرنسي إيمونيل ماكرون وحكومته، السبب الوحيد لغضب بوغبا أغلى لاعب في تاريخ مانشستر يونايتد، لكن شعوره بالإهانه، بعد تكريم المعلم الفرنسي الراحل، بمنحه وسام جوقة الشرف، وهو أعلى وسام مدني في البلاد، تقديرا لحقيقة أنه ضحى بحياته لمحاولة شرح أهمية حرية التعبير.

بول بوغبا البالغ من العمر 27 عاما، أعتبر تكريم المعلم بمثابة إهانة للمسلمين، لأن الدين الإسلامي يحتل الثانية في فرنسا بعد المسيحية،

يعتنق بوغبا الدين الإسلامي، ومولد في فرنسا لأبوين من غينيا، وسبق له نشر عدة صور خلال سفره إلى مكة والمدينة المنورة لتأدية مناسك الحج والعمرة، خاض اللاعب الدولي 72 مباراة دولية، وكان من أبرز لاعبي منتخب

فرنسا في بطولة كأس العالم 2018 التي توج بها منتخب "الديوك" على حساب كرواتيا.

نشأة بول بوغبا

ولد بول بوغبا في الخامس عشر من مارس عام 1993، بدأ حياته الكروية في السادسة من عمره، مع نادي يو إس لبري رواسي، الذي يبعد أميال قليلة عن مسقط رأسه، وأمضى سبعة مواسم، قبل أن يشغل منصب قائد فئة تحت 13 سنة، وبعدها بدأ مسيرته مع نادي لوهافر، و كان بوغبا في موسمه الثاني هناك قائداً لفئة تحت 16 سنة، و وصل معهم إلى المرحلة النهائية من البطولة الوطنية لتحت 16 سنة، تم استدعاء بوغبا في ذلك الوقت ليشارك مع المنتخب تحت 16 سنة، وانتقل ليلعب مع مانشستر يونايتد.

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لم يكن انتقال بوغبا إلى مانشستر يونايتد قصة سهلة، وحسب تصريحات نادي لوهافر إن مانشستر يونايتد لم يقوموا بما يجب

القيام به لنقل لاعبهم، بل اتجهوا لمفاوضة والدي بوغبا من أجل نقل ابنهم، و في أغسطس 2009، أصدروا بياناً رسمياً انتقدوا فيه طريقة مانشستر يونايتد وعائلة بوغبا كذلك، وهددوا بتصعيد الأمور إلى الفيفا.

وقام نادي لوهافر بشكوة مانشستر يونايتد إلى الفيفا و اتهموا بوغبا بالذهاب إلى إنجلترا من أجل الأموال، وهو ما نفاه اللاعب قبل أن تقوم الفيفا بتبرئة مانشستر يونايتد من أي تهمة نظراً لعدم ارتباط بوغبا مع ناديه الفرنسي بأي عقود أو أوراق.

انتهى الانتقال لبوغبا لمانشستر يونايتد في أكتوبر 2009، و شارك لأول مرة مع فريق تحت 18 سنة في نفس الشهر ضد كرو ألكسندرا وهزموا 2–1، انهى بوغبا موسم 2009–10 بـ 21 مباراة و 7 أهداف، في موسم 2010–11، تم استدعاء بوغبا لأول مرة إلى الفريق الرديف لمانشستر يونايتد تبعها عدة استدعاءات.

بوغبا كان واحد من أربع لاعبين في الفريق الرديف تمت ترقيتهم إلى الفريق الأول لمانشستر من قبل السير أليكس فيرغسون قبل مباراة المان يونايتد ضد كراولي تاون في كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، و حصل بوغبا على القميص رقم 42، ولكنه لم يشارك في المباراة، ولكن تم استدعاءه مرة أخرى ليكون على مقاعد البدلاء في إحدى جولات البريميرليغ ضد وولفرهامبتون واندررز، و لكنه لم يشارك كذلك، وبسبب عدم مشاركته تم إعادة إرساله إلى الفريق الرديف.