يقدم لكم موقع الخليج 365 فيديو أهداف امانة بغداد واربيل في الدوري العراقي، في إحدى مباريات اليوم الأحد 25-10-2020 ضمن منافسات الجولة الأولى.

تنقل مباراة “امانة بغداد واربيل” على قناة العراقية الرياضية، كما تنقل على القناة السومرية.

تنطلق المباراة في تمام الساعة 12:00 بتوقيت جرينتش، 14:00 بتوقيت مصر، 15:00 بتوقيت العراق والسعودية.

يستقبل ملعب “بغداد” مواجهة “امانة بغداد واربيل” ضمن الجولة الأولى من الدوري العراقي في أول مباراة للفريقين منذ اكثر من 7 أشهر بعد إلغاء الموسم الماضي بسبب انتشار فيروس كورونا.

يدخل فريق “امانة بغداد” المباراة بصفوف مكتملة، حيث استعاد مدربه عصام حمد كل من “مصطفى ناظم ويوسف الألوسي”، بالإضافة إلى النيجيري “سامويل إيكو” الذي التحق بالفريق في وقت مبكر، بينما وصل المحترفان الآخران “بنيامين أكور وأكوتي جونيور” الأسبوع الماضي.

في المقابل عزز “اربيل” صفوفه بالتعاقد مع لاعب بنفيكا البرتغالي السابق، البرازيلي “إيرتون ريبيرو سانتوس” وينشط في خط الوسط، والمهاجم الجنوب أفريقي “وليام توالا”، وبالإضافة إلى لاعب خط الوسط التونسي “نضال سعيد” ومدافع ترينداد وتوباجو “دانيال ساريوس” يكون قد اكتمل عدد المحترفين داخل الفريق.

وسيسعى الفريقان إلى استغلال اكتمال صفوفهم من أجل تحقيق مركز متقدم هذا الموسم 2020/2021 في الدوري العراقي الممتاز.

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