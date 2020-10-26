كلاسيكو الأرض الفائت رسخ رقمًا سلبيًا لنجم برشلونة ليونيل ميسي

استمر الرقم القياسي السلبي لنجم برشلونة “ليونيل ميسي” خلال مباراة الكلاسيكو إذ فشل الهداف التاريخي لكلاسيكو الأرض في التسجيل ضد ريال مدريد للمباراة السابعة على التوالي.

وسجل اليافع الاسباني “أنسو فاتي” هدف برشلونة الوحيد في خسارة برشلونة 3-1 في الكلاسيكو على ملعب كامب نو عصر يوم السبت الماضي برسم الجولة السابعة من الدوري الإسباني.

وكان آخر هدف سجله ليونيل ميسي في شباك اللوس بلانكوس خلال التعادل 2-2 في كامب نو برسم الجولة 36 من موسم 2017/18 من الدوري الاسباني وهذا يعني أن الأرجنتيني لم يسجل أمام ريال مدريد منذ رحيل كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس.

وسجل ميسي حتى الآن هذا الموسم هدفًا واحدًا فقط في الدوري خلال مباراة برشلونة الافتتاحية ضد فياريال في الفوز 4-0 ومنذ ذلك الحين، فشل في التسجيل أو تقديم تمريرات حاسمة في أربع مباريات بالدوري.

وتأتي بداية ميسي البطيئة للموسم الجديد بعد صيف صعب في برشلونة. حيث تنازل البلوجرانا عن لقب الدوري لصالح الغريم ريال مدريد وخسر بنتيجة 8-2 أمام بايرن ميونيخ في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا أغسطس الماضي، وتقديم اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا طلب انتقال تم رفضه من قبل إدارة النادي.

بعيدًا عن واجباته مع النادي، سجل ميسي مرة واحدة في مباراتين للأرجنتين في موسم 2020/21 كانت ضد الإكوادور في تصفيات كأس العالم في أكتوبر الجاري من ركلة جزاء.