أخبار ريال مدريد | زيدان يصطحب هازارد لمواجهة مونشنجلادباخ في دوري أبطال أوروبا

دخل النجم البلجيكي “إيدين هازارد” قائمة ريال مدريد المستدعاة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ الألماني يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا في ألمانيا.

ولم يشارك هازارد حتى الان هذا الموسم مع ريال مدريد بعد تعرضه لاصابة جديدة مطلع الموسم الحالي حيث كانت الإصابات مشكلة كبير للنجم البلجيكي منذ وصوله إلى النادي الملكي صيف 2019، حيث أدت مشاكل في الكاحل إلى الحد من مشاركاته خلال الموسم الماضي ليلعب في 22 مباراة فقط.

وتدرب هازارد مع باقي المجموعة يوم الأحد، حيث عاد ريال مدريد إلى العمل في المدينة الرياضية “فالديبيباس” بعد الفوز في الكلاسيكو 3-1 السبت الماضي، وهو الآن واحد من 21 لاعباً في قائمة زيدان لمباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا.

ويستمر غياب الظهير الأيمن الأساسي داني كارفاخال وبديله ألفارو أودريوزولا عن ريال مدريد، وانضم إليهم الخيار الرئيسي البديل المتوفر لدى زين الدين زيدان في هذا المركز ناتشو فيرنانديز الذي خرج مصاباً نهاية الشوط الأول أمام برشلونة في الكلاسيكو.

ومن المتوقع مشاركة الجناح لوكاس فاسكيز في مركز الظهير الأيمن بدلاً من ناتشو فيرنانديز كما حدث في الشوط الثاني أمام برشلونة حيث أبلى البلاء الحسن ونال إعجاب جماهير النادي الملكي، كما يستمر غياب النجم النرويجي مارتن أوديجارد والمهاجم ماريانو دياز بسبب الإصابة كذلك.

وجاءت قائمة زين الدين زيدان المستدعاة لمباراة بوروسيا مونشنجلادباخ في ألمانيا غدًا الثلاثاء كما يلي:

حراس المرمى | تيبو كورتوا، أندري لونين، دييغو ألتوبي.

خط الدفاع | إيدير ميلتاو، سيرجيو راموس، رافاييل فاران، مارسيلو، فيرلاند مندي، سانتوس،

خط الوسط | توني كروس، لوكا مودريتش، كارلوس كاسيميرو، فيد فالفيردي، فرانشيسكو إيسكو.

خط الهجوم | إيدن هازارد، كريم بنزيمة، ماركو أسينسيو، لوكاس فاسكويز، لوكا يوفيتش، فينيسيوس جونيور و رودريجو جوس.