أخبار برشلونة | الإصابة تحرم كومان من خدمات كوتينيو أمام يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا!

سيفتقد مدرب برشلونة “رونالد كومان” لخدمات متوسط الميدان البرازيلي “فيليب كوتينيو” خلال مباراة منتصف الأسبوع في دوري أبطال أوروبا أمام يوفنتوس بسبب الإصابة.

وخرج اللاعب البرازيلي بعد مرور 55 دقيقة خلال هزيمة الكلاسيكو 3-1 في الدوري الإسباني أمام غريمه اللدود ريال مدريد بعد تعرضه لإصابة في أوتار الركبة.

وأكد برشلونة بعد موقعة كلاسيكو الأرض الإصابة لكنهم لم يقدموا تحديثًا لموعد عودته المتوقع وسط تكهنات بغيابه عن موقعة يوفنتوس على أقل تقدير.

وزعم تقرير من صحفية “الماركا الاسبانية” أن غياب فيليب كوتينيو عن مواجهة يوفينتوس الايطالي في الجولة الثانية من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا غير مؤكد بنسبة %100 ولكن فرص مشاركاته تبدو ضئيلة للغاية.

وعاد كوتينيو إلى التشكيلة الأساسية لفريق برشلونة في بداية موسم 2020/21 بعد عودته من الإعارة مع بطل دوري أبطال أوروبا بايرن ميونخ هذا الصيف وشارك في خمس مباريات كأساسي وظهر كبديل مرة واحدة من ست مباريات لعبها البلوجرانا في جميع المسابقات.

ومن المقرر أيضًا أن يستمر غياب حارس المرمى الألماني “مارك تير شتيجن” عن مواجهة يوفنتوس حيث سيشارك حارس المرمى البديل نيتو مرة أخرى بدلاً من الدولي الألماني.