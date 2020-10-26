رسميًا | أحد أبطال بيرسبوليس الإيراني يلتحق بصفوف الريان القطري

أعلن نادي الريان القطري، أمس الأحد، تعاقده رسميًا مع المدافع الإيراني شجاع خليل زاده لاعب نادي بيرسبوليس الإيراني لمدة موسمين لتدعيم صفوف الفريق.
وذكر النادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أن زاده وقع على عقود الانضمام لصفوف الريان في حضور الشيخ علي بن سعود آل ثاني رئيس النادي ليكون المحترف الخامس في الفريق.
وأكد الريان أن الدولي الإيراني أحد أقوى مدافعي آسيا لما يمتلكه من إمكانيات كبيرة، قاد بها فريق بيرسيبوليس الإيراني للمباراة النهائية من دوري أبطال آسيا، وسيمثل إضافة كبيرة للفريق في خط الدفاع.
وجاء تعاقد الريان مع شجاع زاده قبل ساعات قليلة من غلق باب الانتقالات الصيفية في قطر، وتواجد اللاعب في مدرجات ملعب ثاني بن جاسم بنادي الغرافة، وتابع مباراة الريان مع الدحيل التي خسرها الفريق 1 / 2 أمام حامل لقب بطولة الدوري، وسيكون جاهزًا للمشاركة في المباريات القادمة بالدوري القطري.
وأكمل الريان عقد محترفيه بالتعاقد مع زاده في ظل وجود الرباعي ياسين براهيمي والإيفواري يوهان بولي والكاميروني فرانك كوم والأرجنتيني جابرييل ميركادو.
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