سوق الانتقالات | الفيصلي السعودي أنفق ثلاثة ملايين ريال لضم لاعب وسط الهلال

أعلن نادي الفيصلي السعودي، أمس الأحد، تعاقده مع أحمد أشرف لاعب نادي الهلال. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أعلن الفيصلي ضم احمد أشرف لمدة أربعة مواسم. وكتب النادي عبر حسابه: “‏أنهت إدارة النادي ممثلة بالرئيس التنفيذي مساعد بن إبراهيم المويس إجراءات التوقيع مع اللاعب أحمد اشرف بعقد يمتد لأربع سنوات”. وحسم الفيصلي إجراءات التعاقد مع أشرف بعدما خرج من حسابات المدرب الروماني رازفان لوشيسكو المدير الفني لنادي الهلال. أقرأ ايضًا

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