سوق الانتقالات | النصر السعودي يستعير لاعبًا من الرائد

أعلن نادي النصر السعودي، أمس الإثنين تعاقده مع رائد الغامدي مهاجم نادي الرائد. وعبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “تويتر” أعلن النصر ضم الغامدي على سبيل الإعارة لنهاية الموسم الجاري. ويعد الغامدي أحد المهاجمين المميزين ويسعى النصر للأستفادة منه فنيا بجوار المغربي عبدالرزاق حمدالله. أقرأ ايضًا

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