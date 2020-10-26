ماركو فان باستن: مانشستر يونايتد اختيار خاطيء من فان دي بيك

يعتقد ماركو فان باستن مهاجم منتخب هولندا السابق أن مواطنه دوني فان دي بيك (23 عامًا) أخطأ في الانضمام لمانشستر يونايتد الإنجليزي حيث لا يحصل على فرصة للعب بصورة منتظمة ما قد يؤثر سلبًا على مسيرته الإحترافية.

وأشار فان باستن إلى أنه كان يتعين على لاعب الوسط الهولندي الدولي الانضمام لفريق آخر تتاح له فيه فرصة أكبر للعب بصورة منتظمة مع التشكيلة الأساسية للحفاظ على مستواه.

وكان دي بيك انضم إلى يونايتد قادمًا من أياكس أمستردام بناء على عقد لمدة خمسة أعوام في نهاية الموسم الماضي بينما قالت وسائل إعلام بريطانية إن يونايتد دفع للنادي الهولندي مبلغًا أوليًا قيمته 35 مليون جنيه إسترليني (45.59 مليون دولار) مقابل الحصول على خدمات لاعب الوسط الشاب.

إلا أن دي بيك شارك أربع مرات فقط كبديل في الدوري الإنجليزي الممتاز ولم يشارك في تعادل يونايتد بدون أهداف مع تشيلسي اللندني السبت الماضي.

ونقلت وسائل إعلام بريطانية عن فان باستن قوله في تصريحات لإحدى قنوات التلفزيون الهولندية “لم يكن يفترض أن ينضم دوني إلى يونايتد. فعندما تكون لاعبًا جيدًا فإنك ترغب في اللعب في كل أسبوع”.

وأضاف فان باستن “ليس من الصواب مطلقًا بالنسبة للاعب مثل دوني خوض ست أو سبع مباريات هذا العام. هذا تأثيره سيء جيدًا على مسيرته.

“كلاعب كبير كان يفترض عليه النظر مليًا في الخيارات فيما يتعلق بفرصه في المشاركة في المباريات عند الانضمام لفريق جديد. كان يتعين عليه الأنتظار والتعاقد مع فريق آخر!.

وبعد مباراة تشيلسي قال الفرنسي باتريس إيفرا مدافع مانشستر يونايتد السابق إن يونايتد لم يكن بحاجة إلى دي بيك.

وأضاف إيفرا لشبكة سكاي سبورتس التلفزيونية “هذه هي الحقيقة، ليس لدي شيء ضد اللاعب لكن لماذا نشتري هذا اللاعب. إنه يجلس في المدرجات في كل مباراة”.

وقال جاري نيفيل زميل إيفرا السابق أيضًا إنه مندهش بسبب عدم مشاركة دي بيك في الكثير من المباريات.

وأردف نيفيل قائلًا “لابد وأنه يفكر في هذا الأمر ويقول لنفسه.. ما الذي أفعله أنا هنا؟”.

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