سوق الانتقالات | الفيصلي السعودي يضم الفرنسي أمالفيتانو

أعلن نادي الفيصلي السعودي في وقت مبكر من صباح اليوم الإثنين أنه نجح في الحصول على خدمات اللاعب الفرنسي مورجان امالفيتانو لاعب نيوكاسل الإنجليزي السابق.

وأعلن الفيصلي في بيان نشره عبر حسابه الرسمي بموقع شبكة التواصل الإجتماعي “تويتر” تعاقده مع امالفيتانو 31/ عامًا/ قبيل إغلاق فترة الانتقالات في الليلة الماضية .

وسبق للاعب خط الوسط الفرنسي تمثيل نيوكاسل الإنجليزي في موسم 2012 / 2013 كما لعب لفريق ديجون الفرنسي في الفترة ما بين 2014 و2020 قبل أن ينجح نادي الفيصلي في ضمه ليمثل الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح الفيصلي عبر موقعه الرسمي :”أنهت إدارة النادي برئاسة الاستاذ فهد بن عبد المحسن المدلج إجراءات التوقيع مع اللاعب رومان امالفيتانو بعقد يمتد لموسمين مع أفضلية التجديد لموسم آخر، وقد وصل اللاعب صباح اليوم لمطار الملك خالد الدولي بالرياض وكان في استقباله عضو العلاقات العامة الاستاذ محمد العباد قبل أن يجري اللاعب الفحوصات الطبية لدى شريك النادي الطبي عيادة فزيوتريو في مدينة الرياض متمنين للاعب التوفيق مع بقية زملائه اللاعبين لتحقيق تطلعات جماهير ومحبي الفيصلي.”

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