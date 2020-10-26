الاتحاد السعودي: نريد بقاء أحمد حجازي حتى الاعتزال

قال أحمد صادق دياب المتحدث الرسمي باسم نادي الاتحاد السعودي، إن أحمد حجازي مدافع منتخب مصر والمنضم حديثًا للفريق، يمثل إضافة كبيرة وقوية خلال الموسم الجاري.

وكان الاتحاد أعلن أمس الأحد، تعاقده بشكل رسمي مع حجازي قادمًا من صفوف وست بروميتش الإنجليزي لمدة عام على سبيل الإعارة، دون الكشف عن قيمة التعاقد .

وأضاف دياب في تصريحات تليفزيونية في وقت متأخر من مساء أمس الأحد بقناة “أون تايم سبورتس” المصرية، أنه يتمنى أن يظهر الدولي المصري بشكل جيد يليق بإمكانياته، مفيدًا بأن اللاعب انتقل إلى الاتحاد على سبيل الإعارة لموسم واحد، لكنه لديه ثقة كبيرة بأن اللاعب سيستمر مع الفريق ولن يخرج منه قبل الإعتزال على حد قوله.

وتابع أن التعاقد مع حجازي كان رغبة مشتركة بين الطرفين، وأن هناك الكثير من الشروط التعاقدية بين الطرفين والمبنية على توافق كبير جدًا فيما بينهم.

وأضاف “حجازي كان حريصًا على خوض التجربة الجديدة عليه في الدوري السعودي، وكنا حريصين على أن يكون حجازي جزء من تركيبة هذا النادي”.

وأشار المتحدث باسم الاتحاد إلى أن حجازي سيصل إلى السعودية خلال يومين للانتظام في تدريبات الفريق تمهيدًا لبدء المشاركة معه في الفترة المقبلة.

وأوضح دياب: “النادي دائمًا ينظر للاعب ذي مواصفات معينة، ونحن وجدنا مواصفاتنا التي نرجوها في أحمد حجازي، وهو لاعب كبير وأسلوبه رائع ولم تأخذ المفاوضات وقتا طويلًا”.

وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد نشرت في وقت سابق أن صفقة انتقال حجازي إلى نادي الاتحاد ستكلف الفريق السعودي 4 ملايين جنيه إسترليني.

ولم ينشر اتحاد جدة في إعلانه عن الصفقة أي تفاصيل مالية تخص الصفقة.

ويتبقى موسمان في عقد حجازي صاحب الـ29 عامًا مع وست بروميتش.

ويحتل الاتحاد المركز الحادي عشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد نقطة واحدة، بعد أن لعب مباراتين خسر واحدة وتعادل في الأخرى.

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