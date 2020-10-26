شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بلاعبي بيراميدز رغم خسارة الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبي الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز رغم الخسارة بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي وفقدان فرصة حصد لقب الكونفيدرالية.

وقال وزير الرياضة في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة إن لاعبي بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية لما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.

وأضاف أنه فخور بالأداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية، لما قدموه من أداء رجولي ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفيدرالية