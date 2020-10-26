شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يشيد بلاعبي بيراميدز رغم خسارة الكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أشاد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بلاعبي الفريق الكروي الاول بنادي بيراميدز رغم الخسارة بهدف نظيف أمام نهضة بركان المغربي وفقدان فرصة حصد لقب الكونفيدرالية.
وقال وزير الرياضة في تصريحات للمركز الإعلامي للوزارة إن لاعبي بيراميدز يستحقون كل الإشادة والتقدير من جماهير كرة القدم المصرية والإفريقية لما قدموه من أداء مشرف خلال منافساتهم ببطولة الكونفيدرالية ووصولهم للمباراة النهائية عن جدارة واستحقاق.
وأضاف أنه فخور بالأداء المشرف للفريق بكل عناصره رغم خسارته البطولة وأنهم بهذا الأداء يمثلون إضافة كبيرة لكرة القدم وللمنتخبات المصرية، لما قدموه من أداء رجولي ومشرف طوال مشوار بطولة كأس الكونفيدرالية
-
الوضع في مصر
-
اصابات
106,540
-
تعافي
98,903
-
وفيات
6,199
كانت هذه تفاصيل خبر وزير الرياضة يشيد بلاعبي بيراميدز رغم خسارة الكونفيدرالية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.