شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة أهلي جدة.. غيابات بالجملة في صفوف النصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يغيب ثنائي النصر سلطان الغنام، والبرازيلي مايكون بيريرا، الفريق عن مواجهة أهلي جدة ضمن الدور نصف النهائي لكأس خادم الحرمين الشريفين. وفشل الغنام في اجتياز الاختبارات الطبية، التي خضع لها ، فيما شارك مايكون في آخر الحصة التدريبية ولم يستطع إكمالها بسبب آلام في موضع إصابته، ما هو ما أكد غيابه عن المواجهة. كذلك المغربي نور الدين أمرابط، سيغادر مع بعثة الفريق اليوم إلى جدة، ولكن لم تتأكد بعد جاهزيته للكلاسيكو المرتقب. الوضع في مصر

اصابات 106,540

تعافي 98,903

وفيات 6,199

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