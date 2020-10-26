شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يؤجل صفقتين للميركاتو الشتوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت تقارير صحفية إن إدارة نادي الهلال السعودي قررت تأجيل ملف التعاقد مع ظهير أيسر، ومهاجم أجنبي بديلًا للسوري عمر خربين، إلى فترة الانتقالات الشتوية المقبلة. وأكدت التقارير أن الإدارة الزرقاء أقفلت ملف التعاقدات الصيفية التي انتهت فترتها أمس، مكتفية بالتعاقد مع اللاعبين فواز الطريس، وحبيب الوطيا، والأرجنتيني “لوسيانو فيتو” لاعبًا أجنبيًّا، إضافة إلى المعلن عنه مسبقًا عبد الله الجدعاني، وصالح الشهري الذي تم إقرار استمراره بشراء عقده من ناديه مطلع فترة الانتقالات المنتهية.

ورفضت إدارة الهلال التعليق على الأخبار التي ربطت الهلال بالتعاقد مع منصور الحربي، الظهير الدولي السابق.