شكرا لقرائتكم خبر عن ريكاردو متخصص الفوز على الزمالك والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يترقب عشاق الاسماعيلى المواجهة المرتقبة بين الدراويش والزمالك المقررة مساء اليوم فى ختام مباريات الفريقين بالدورى وتعول جماهير الاسماعيلى على ماضى البرازيلى ريكاردو المدير الفنى للإسماعيلى الذى سبق له مواجهة الزمالك من قبل فى عدة مواجهات على صعيد مسابقة الدورى ولم يحقق فيها سوى الانتصار.

و ووفقا للموقع الرسمى للاسماعيلى ، قاد ريكاردو الدراويش من قبل فى ثلاث مواجهات أثناء ولاياته السابقة أولهم بموسم 2008-2009 بتاريخ 30-11-2008 وحقق فيها الدراويش الانتصار بنتيجة هدف دون رد سجله عبدالله الشحات.

المواجهة الثانية يوم 28-4 -2009 وانتهت بانتصار الفريق بثلاثية مقابل هدف، سجلها كل من محمد محسن أبوجريشة هدف ومصطفى كريم هدفين ،بينما سجل للزمالك عبدالحليم على. آخر المواجهات كانت فى موسم2014 -2015 وحقق خلالها الإسماعيلى الفوز بهدف نظيف سجله الهداف الغانى جون أنطوى. فهل ينجح المدرب البرازيلى فى قيادة الدراويش للانتصار الرابع خلال مواجهة الغد بختام منافسات الدورى المحلى؟