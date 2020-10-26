شكرا لقرائتكم الأهلى يطمئن محمد عبد المنعم على منحه الفرصة بعد عودته ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص مسئولو النادى الأهلى على طمأنة محمد عبد المنعم الشهير بكامبوس مدافع الفريق المعار لسموحة بشأن حصوله على فرصة اللعب بعد قطع اعارته من الفريق السكندرى بنهاية الموسم الجاري، فى ظل الأزمة الدفاعية التى يعانى منها الفريق لتعرض أكثر من لاعب لإصابات قوية وعلى رأسهم محمود متولى ورامى ربيعة وسعد سمير.

وأكد مسئولو الأهلى لكامبوس أن التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام جاء لتدعيم مركز الظهير الأيمن بشكل أساسى بينما لن يؤثر التعاقد مع المغربى بدر بانون فى الحصول على فرصتة فى اللعب، وأبدى اللاعب مخاوفه من العودة دون الحصول على فرصة المشاركة وهو الأمر الذى يؤثر بالسلب على فرصة تواجده فى الأولمبياد خاصة وأن شوقى غريب المدير الفنى لمنتخبنا الأوليمبى يضع المشاركة شرط أساسى فى اختياراته للاعبين.

أوصت لجنة تخطيط الأهلى بعودة محمد عبد المنعم بداية من الموسم المقبل، لتدعيم الخط الخلفي، وذلك بعد أن نال اللاعب إعجاب اللجنة، ونال تقييما مرتفعا فى تقرير اللاعبين المعارين بالنسبة لباقى زملائه.. ومنح الأهلى الجنوب افريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق حرية اتخاذ القرار النهائى فى ملف محمد عبد المنعم، خاصة وأنه طلب ملف اللاعبين المعارين لدراسته بعناية قبل اتخاذ أى قرار بخصوص أى لاعب، وأعار مسئولو الأهلى كامبوس لسموحة فى يناير الماضى لمدة موسم ونصف إلا أنه يوجد بند فى عقده يمنح الإدارة الحمراء الحق فى استعادة اللاعب بعد 6 أشهر فقط من الإعارة، وهو ما قد يحدث خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.