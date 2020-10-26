شكرا لقرائتكم ناصر عباس: الكاميرونى نانت حجم أداء بيراميدز ولم يوفر الأمان وأخطاؤه واضحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد ناصر عباس الخبير التحكيمي، أن نادى بيراميدز تعرض لظلم واضح من جانب الحكم الكاميرونى آليوم نيانت، فى نهائى الكونفدرالية أمام نهضة بركان، فى نهائى الكونفدرالية، وقال عباس فى تصريحات عبر برنامج ملعب الصقر المذاع على راديو مصر: "الحكم يجب أن يوفر البيئة الآمنة والصالحة داخل المستطيل الأخضر، لكن هذا لم يحدث للاعبى بيراميدز أمام نهضة بركان المغربي".

وأضاف: "الحكم قام بتحجيم فريق بيراميدز منذ بداية المباراة، وهناك أخطاء واضحة والاعتداء بدون كرة، وأحد اللاعبين قام بركل لاعب بيراميدز، وكان تستحق البطاقة الحمراء المباشرة، لأنه سلوك مشين".

وواصل: "اعتراضات لاعبى بيراميدز مقبولة، الحكم تجاهل إشهار البطاقات الصفراء لـ5 لاعبين، بالإضافة إلى أن هناك لاعب يستحق الطرد مبكرًا، من نهضة بركان المغربي".

وتابع: "الهدف الذى سكن شباك بيراميدز، فيه خطأ واضح بعدما لمست الكرة يد أحد لاعبى نهضة بركان، الهدف مشكوك فى صحته بالإضافة إلى عدم اشهار البطاقة الحمراء لأحد لاعبى نهضة بركان فى لعبة آخرى".

وأكمل: "الحكم أعطى وقت بدل ضائع وهناك لاعب مطرود لم يخرج من الملعب، وبعدما رفع الحكم الرابع 4 دقائق وبدل ضائع ولم يخرج من المستطيل الأخضر، وكان هناك توقفات حدثت بسبب تقنية الفار، كان على الأقل احتساب من 5 إلى 7 دقائق".

وطالب ناصر عباس الخبير التحكيمي، لاعبى فريق الزمالك بالحذر من التحكيم خلال لقاء الرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

وقال : "يجب على الزمالك الحذر مبكرا، من التحكيم أمام الرجاء، وتقليل الأخطاء فى منطقة الجزاء، لابد أن يخرج الدفاع من الـ18، وأن يتجنبوا لمسات اليد والتاكلينج".

وتابع:" السنغالى نداى أو جاساما هما الأقرب لقيادة لقاء الزمالك أمام الرجاء".

وأضاف: "آليوم نيانت سيتم معاقبته بسبب الأخطاء التى ارتكبت فى نهائى الكونفدرالية".

وأكمل: "فى لقاء الأهلى والوداد كانت هناك ركلة جزاء على محمد الشناوى غير صحيحة، وتم استدعائه لمشاهدة تقنية الفار، والحكم كان لديه إصرار على احتسابها".

وزاد: "باملاك تيسمبا عندما استدعى الحكم لمشاهدة تلك اللعبة لم يكن لديه قناعة باحتسابها ركلة جزاء على الشناوي، مهاجم الوداد استغل التلامس الطبيعي، وتحايل على الحكم لاحتساب ركلة الجزاء، الاحتكاك طبيعى والشناوى لم يقم بارتكاب أى مخالفة".

وواصل: "سيكاوزى انذر ديانج فى الدقيقة 15 من المباراة، والكرة لم يكن فيها أى انذار، ومدرب الأهلى موسيمانى كان لديه ذكاء بسحبه مع بداية الشوط الثاني".

وأتم:" لن يحدث هناك أى أمور خاصة باللقاء، لأنه لم يكن هناك أخطاء إدارية، بل كانت أخطاء التحكيم فنية".