شكرا لقرائتكم حازم إمام يشيد بهدف حسين الشحات أمام الوداد.. ويؤكد : مروان محسن تعلم من أخطائه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر حازم إمام نجم الزمالك السابق، عن إعجابه بالهدف الذى سجله حسين الشحات لاعب النادى الأهلى فى شباك الوداد المغرب، خلال مباراة العودة التى جمعت الفريقين بنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا وفاز الأهلى بها بثلاثة أهداف مقابل هدف، وقال حازم إمام عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت: الأهلى قدم مباراة جيدة جداً أمام الوداد وهدف حسين الشحات كان جمالى جداً، ومروان تعلم من الفرصة التى أهدرها فى مباراة الزمالك وهذا أمر جيد أن تتعلم من أخطائك.

أضاف: عجبنى جداً أليو ديانج لاعب كرة على مستوى متميز وقوى بدنياً، والأهلى مع موسيمانى أصبحت طريقة لعبه جيدة جداً.

وعن مباراة الزمالك والاسماعيلى المقرر إقامتها اليوم بمنافسات الجولة الأخيرة للدورى قال الثعلب: لا بديل للزمالك عن الفوز اليوم أمام الإسماعيلى لحسم المركز الثانى، وبالتأكيد سيلعب بالفريق الأساسى وهذه مشكلة كبيرة، على عكس الأهلى الذى لن يحتاج للعب بالأساسيين.

واصل: الاسماعيلى فى المركز الـ 11، والمباراة مهمة للزمالك أكثر ويجب أن يحترس اللاعبين لأنهم ينتظرون لقاء قوى أمام الرجاء.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالهم الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز، المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلها، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.