شكرا لقرائتكم محمد عبدالواحد: تأجيل مواجهة الرجاء ليس فى صالح الزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى محمد عبد الواحد نجم الزمالك السابق أن تأجيل لقاء الأبيض أمام الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى أول نوفمبر المقبل ليست فى مصلحة الزمالك، مشيرا إلى أنه كان من الأفضل أن يقام اللقاء فى موعده، خاصة فى ظل حالة تركيز الفريق بعد لقاء الذهاب وتحقيق الفوز .

وقال محمد عبد الواحد فى تصريح لـ اليوم السابع، فوز الزمالك فى لقاء الذهاب بنتيجة 1 /0 " خادعة "، لأن فريق الرجاء يمتلك لاعبين مميزين، والزمالك مطالب بعدم دخول أى أهداف فى مرماه من أجل تأمين الوصول إلى النهائى .

ونصح عبد الواحد فريق الزمالك بضرورة تضييق المساحات بين الخطوط مع الضغط المباشر وعدم ترك مساحات للمنافس،مع التركيز على الكرات الثابتة .

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى عن حالة إصابة جديدة فى الفريق لأحد أفراد الجهاز الفنى للفريق، مع وجود حالة شفاء بين اللاعبين وحالة أخرى ضمن الجهاز الفنى للفريق ليصل عدد الحالات فى الوقت الحالى إلى 17 حالة بين جميع من فى النادي، وقال الرجاء فى بيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نتائج المسحة الطبية الثامنة عشر لنادى الرجاء الرياضى، توصل نادى الرجاء الرياضى بنتائج اختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الأحد مكونات الفريق الأول".

وأضاف النادى المغربى، "وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها فى صفوف الطاقم التقني، وسيخضع المعنى بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به".

وواصل البيان، "وتبيَّن كذلك من خلال النتائج تسجيل حالة شفاء واحدة فى صفوف اللاعبين، وحالة شفاء أخرى فى صفوف الطاقم الإداري".

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الحالة الصحية للمصابين بفيروس كورونا داخل نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك، حيث يخضع جميعهم للحجر الصحى فى الوقت الحالى بفندق إقامة "النسور" فى مدينة البيضاء تطبيقا لتوصيات الجهات المختصة.

ووفقًا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، أن مصدر داخل النادى أكد لهم أن ما يميز المرحلة الحالية، هو استقرار الوضع الصحى لجميع حالات الإصابة بالفيروس التاجى بين عناصر النادى الأخضر.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تأجيل موعد المواجهة المنتظرة بين الرجاء ومضيفه الزمالك إلى الأول من نوفمبر المقبل، على ملعب "القاهرة الدولي"، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كان نادى الزمالك قد نجح فى خطف الفوز فى مباراة الذهاب 1-0 .