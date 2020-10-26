شكرا لقرائتكم الزمالك ضد الإسماعيلي..الأبيض يتفوق على الدراويش في آخر 10 سنوات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدخل الزمالك تحديا جديدا الليلة، عندما يواجه الإسماعيلى، فى الثامنة من مساء اليوم الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام على ستاد القاهرة.

يسعى الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال إفريقيا عقب تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية وحال تحقيق الأبيض للفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة ، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

يدخل نادى الزمالك المباراة الأخيرة فى الدورى برصيد 68 نقطة ويحتاج للفوز لضمان حصد المركز الثاني بعيدًا عن انتظار لقاء بيراميدز مع المقاولون العرب، المقرر له السبت المقبل، وتأمين المقعد الإفريقي بدوري الأبطال مع الأهلي.

تاريخ مواجهات الزمالك و الإسماعيلي..الأبيض يتفوق على الدراويش في آخر 10 سنوات



واجه الزمالك نظيره الإسماعيلى في آخر 10 سنوات في 19 مباراة فى مسابقة الدورى الممتاز.

فاز الزمالك فى 8 مباريات، بينما تغلب الإسماعيلي في 6 مواجهات، وتعادلا فى 4 لقاءات، وألغيت مباراة بينهما عام 2012.

أحرز الزمالك فى مرمى الدراويش 23 هدفا، بينما سجل الإسماعيلي 12 هدفا في مرمى الزمالك .

ويتصدر العندليب عبد الحليم على قائمة هدافي الزمالك أمام الإسماعيلي مناصفة مع علاء الحامولي وشريف الفار بواقع 9 أهداف لكل منهم، بينما سجل هداف الدراويش عوض عبد الرحمن 8 أهداف فى مرمى الزمالك ، وحقق الزمالك الفوز فى آخر مباراة جمعت بينهما بهدفين مقابل هدف.