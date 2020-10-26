شكرا لقرائتكم حازم إمام: أنتى تشاتشيتش يتحمل خسارة الكونفدرالية رغم أخطاء الحكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يرى حازم إمام نجم الزمالك السابق، أن أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى السابق لبيراميدز، يتحمل المسئولية الكاملة لخسارة بيراميد بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، رغم الأخطاء التحكيمية التى شهدتها المباراة.

وقال الثعلب الصغير فى تصريحات إذاعية عبر برنامج "وان تو" على إذاعة أون سبورت: لقاء بيراميدز ونهضة بركان كان سئ جداً من الفريقين، بيراميدز قدم أسوأ مبارياته وتشاتشيتش مسئول بشكل كامل، أنصح دائماً بعدم التأليف فى المباريات الكبيرة، أيضاً كان هناك أخطاء تحكيمية بالجملة، خاصة حركة ضرب محمد فاروق بعد سقوطه على الأرض ولا أعلم كيف مر هذا الموقف فى وجود الفار، ومع ذلك لم يحصل لاعب نهضة بركان إلا على إنذار.

واصل: اعتقدنا أن الفار سيحل الأزمة بعدما كانت مباريات أفريقيا تشهد ظلم كبير، إ أنه يراجع لقطات ولا يراجع أخرى، ولا نعرف ما الأمر.

واختتم: لا أعرف لماذا بقى جون أنطوى على دكة البدلاء رغم أنه هداف الفريق، ولماذا تم تغيير مركز أحمد أيمن منصور، لماذا كل هذا التأليف فى مباراة نهائى، ما تعملش فيها عبد الحليم حافظ وتألف حاجات تبوظ الفرقة، المدرب فعل كل الأخطاء لكى يخسر.

فى سياق متصل، أعلن الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" فوز عبد الله السعيد، نجم بيراميدز، بجائزة رجل مباراة نهائى الكونفدرالية التى خسرها فريقه أمس أمام نهضة بركان المغربى بهدف دون رد، فى المباراة التى جمعتهما مساء أمس، الأحد، على ملعب مولاى عبد الله، بمدينة الرباط المغربية، فى نهائى البطولة، ويخسر الفريق المصرى فرصة التتويج بأول لقب قارى كان على بعد خطوة واحده منه، بعدما وصل للمباراة النهائية عن استحقاق وجدارة.