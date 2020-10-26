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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى ،غموض مصير معارى الأهلي فى الجونة بعد رحيل نادر شوقى .
اتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى
أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيتسلم درع الدورى العام يوم 31 أكتوبر الجارى فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام طلائع الجيش، بعد حسم الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، لافتا إلى أن مراسم التتويج ستتم داخل أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، وسيقوم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأهلى دون السماح بحضور إضافى فى المباراة، وسيتم الاقتصار فقط على أعضاء مجلس إدارة الأهلى وطلائع الجيش ولاعبى الفريقين، بجانب العاملين بالشركة الراعية للكرة المصرية.
أصبح مصير لاعبى الأهلى المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة، والتى يترأسها نادر شوقى، بشكل رسمى، واستعار الجونة عدداً من لاعبى الأهلى، أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على.
المصرى يقترب من التعاقد مع "دعدور" بيراميدز
دخل مسئولو المصرى البورسعيدى فى مفاوضات جادة مع أحمد دعدور، حارس مرمى بيراميدز، للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، لتدعيم مركز حراسة المرمى بسبب وجود فروق كبيرة بين أحمد مسعود الحارس الأساسى والثنائى أحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته الحارسين البديلين.
الأهلي يجهز البدلاء لمباراة التتويج بالدورى أمام طلائع الجيش
يُجهز الجهاز الفني للأهلي، بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، اللاعبين البدلاء تمهيداً للمشاركة فى مباراة طلائع الجيش المقرر إقامتها السبت المقبل، ضمن مباريات الجولة الأخيرة من بطولة الدورى العام، ويرغب الجهاز الفنى فى منح اللاعبين الأساسيين قسطاً من الراحة بسبب مشاركتهم فى بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما سيكون صالح جمعة على رأس المشاركين أمام فريق الطلائع من أجل رؤيته بشكل أفضل للحكم على مستواه وتحديد مصيره مع الفريق خلال الموسم المقبل.
بيراميدز يقرر إقالة تشاتشيتش وإيهاب جلال مرشح لخلافته
استقرت إدارة نادى بيراميدز على إقالة الكرواتى أنتى تشاتشيتش، المدير الفنى لفريق الكرة الأول، بعد خسارة لقب الكونفدرالية الأفريقية، وهو الأمر الذى كان للمدرب الكرواتى نصيب الأسد فى حدوثه، وترى إدارة بيراميدز أن وجود مدرب جيد على رأس الجهاز الفنى كان سيضمن فوز الفريق بالبطولة، خاصة فى ظل توفر كل الإمكانيات المادية والبشرية.
اتحاد الكرة يستقر على مشاركة بطل كأس مصر فى البطولة العربية
استقر مسؤولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة علي مشاركة بطل كأس مصر في النسخة الحالية 2019 / 2020 في البطولة العربية بعد الاستقرار رسميا علي مشاركة أول و ثاني الدوري في دوري ابطال افريقيا والثالث والرابع بالكونفدرالية.وقرر الاتحاد المصري لكرة القدم إرسال أسماء الأندية الأربعة الأولى لمسابقة الدوري الممتاز للاشتراك في بطولتي الأندية الأفريقية المقبلتين، إسوة بما حدث الموسم الماضي، نظرا لأن بطولة كأس مصر هذا الموسم ستنتهي في وقت يقترب من انطلاق النسخة الجديدة لبطولات أفريقيا.
مكافآت وبدلات لأعضاء اتحاد الكرة فى اللائحة الجديدة
وضعت اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة، بندا فى اللائحة الجديدة يسمح لأعضاء المجلس الجديد بالحصول على مكافآت وبدلات نظير عملهم فى الجبلاية، وتراجع أعضاء اللجنة الخماسية عن فكرة وضع رواتب شهرية للأعضاء مقابل التفرغ الكامل للعمل فى اتحاد الكرة بعد الاتفاق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا".
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