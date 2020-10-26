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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد اليوم الاثنين 26 أكتوبر 2020 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، وأبرزها اتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى ،غموض مصير معارى الأهلي فى الجونة بعد رحيل نادر شوقى .

اتحاد الكرة يؤكد عدم حضور أعداد إضافية فى مباراة تتويج الأهلى بدرع الدورى

أكد وليد العطار، المدير التنفيذى لاتحاد الكرة، أن النادى الأهلى سيتسلم درع الدورى العام يوم 31 أكتوبر الجارى فى المباراة الأخيرة بالدورى أمام طلائع الجيش، بعد حسم الدورى للمرة الـ42 فى تاريخه، لافتا إلى أن مراسم التتويج ستتم داخل أرض الملعب بعد انتهاء المباراة، وسيقوم عمرو الجناينى رئيس اتحاد الكرة بتسليم الدرع للأهلى دون السماح بحضور إضافى فى المباراة، وسيتم الاقتصار فقط على أعضاء مجلس إدارة الأهلى وطلائع الجيش ولاعبى الفريقين، بجانب العاملين بالشركة الراعية للكرة المصرية.

أصبح مصير لاعبى الأهلى المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة، والتى يترأسها نادر شوقى، بشكل رسمى، واستعار الجونة عدداً من لاعبى الأهلى، أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على.