شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد يكشف تأثير تأجيل لقاء الرجاء على لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الواحد، نجم الزمالك السابق، أن تأجيل لقاء الأبيض أمام الرجاء فى إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا إلى أول نوفمبر المقبل ليس فى مصلحة الزمالك، موضحاً أنه كان من الأفضل إقامة اللقاء فى موعده، خاصة فى ظل حالة تركيز الفريق بعد لقاء الذهاب وتحقيق الفوز.

وأضاف محمد عبد الواحد، فى تصريح لـ الخليج 365، فوز الزمالك فى لقاء الذهاب بنتيجة 1 /0 "خادعة"، لأن فريق الرجاء يمتلك لاعبين مميزين، والزمالك مطالب بعدم دخول أى أهداف فى مرماه من أجل تأمين الوصول إلى النهائى.

ونصح عبد الواحد فريق الزمالك بضرورة تضييق المساحات بين الخطوط مع الضغط المباشر وعدم ترك مساحات للمنافس مع التركيز على الكرات الثابتة.

وأعلن نادى الرجاء البيضاوى المغربى عن حالة إصابة جديدة فى الفريق لأحد أفراد الجهاز الفنى للفريق، مع وجود حالة شفاء بين اللاعبين وحالة أخرى ضمن الجهاز الفنى للفريق ليصل عدد الحالات فى الوقت الحالى إلى 17 حالة بين جميع من فى النادي، وقال الرجاء فى بيان على صفحته الرسمية بموقع "تويتر"، "نتائج المسحة الطبية الثامنة عشر لنادى الرجاء الرياضى ،توصل نادى الرجاء الرياضى بنتائج اختبارات كوفيد-19 التى خضعت لها صباح يومه الأحد مكونات الفريق الأول".

وأضاف النادى المغربى، "وأظهرت النتائج وجود حالة إيجابية جديدة تم تسجيلها فى صفوف الطاقم التقني، وسيخضع المعنى بالأمر للبروتوكول الصحى المعمول به".

وواصل البيان، "وتبيَّن كذلك من خلال النتائج تسجيل حالة شفاء واحدة فى صفوف اللاعبين، وحالة شفاء أخرى فى صفوف الطاقم الإداري".

وكشفت تقارير صحفية مغربية عن استقرار الحالة الصحية للمصابون بفيروس كورونا داخل نادى الرجاء البيضاوى المغربى منافس نادى الزمالك، حيث يخضع جميعهم للحجر الصحى فى الوقت الحالى بفندق إقامة "النسور" فى مدينة البيضاء تطبيقا لتوصيات الجهات المختصة.

ووفقًا لما ذكره موقع "البطولة" المغربي، أن مصدر داخل النادى أكد لهم أن ما يميز المرحلة الحالية، هو استقرار الوضع الصحى لجميع حالات الإصابة بالفيروس التاجى بين عناصر النادى الأخضر.

وقرر الاتحاد الإفريقى لكرة القدم، تأجيل موعد المواجهة المنتظرة بين الرجاء ومضيفه الزمالك إلى الأول من نوفمبر المقبل، على ملعب "القاهرة الدولي"، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا.

كان نادى الزمالك قد نجح فى خطف الفوز فى مباراة الذهاب 1-0 .