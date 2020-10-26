شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. خناقة الحضرى والعميد بمعسكر المنتخب بسبب فاتورة التليفون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة، التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى.

موعدنا اليوم من واقعة حدثت بين نجمى الكرة المصرية السابقين عصام الحضرى وحسام حسن فى أحد معسكرات منتخبنا الوطنى الخارجية، وبالتحديد فى ألمانيا، بدأت الواقعة باستخدام حسام حسن للتليفون الدولى وكان يجلس مع الحضرى فى غرفة واحدة، على عكس الأخير الذى لم يستخدم التليفون نهائياً ليتم تسجيل قيمة عالية لفاتورة التليفون بعد نهاية المعسكر، ليطلب حسام حسن من الحضرى تقاسم قيمة الفاتورة، إلا أن السد العالى رفض فدخلا فى مشادة قوية وقتها قبل أن ينهى الجهاز الفنى الأزمة.

ويتذكر حسام حسن وعصام الحضرى تلك الواقعة ودائماً ويتبادلان الضحكات مع زملائهما فى المنتخب الوطنى، خاصة أن الثنائى تربطهم علاقة صداقة قوية.