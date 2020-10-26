شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة عن أزمة الزمالك والأولمبية: محدش فوق القانون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أنه يتابع الأزمة الدائرة بين نادى الزمالك واللجنة الأولمبية، موضحا أن الأمر واضح ويتلخص فى تطبيق القانون، فالوزارة أرسلت لجانا تفتيشية تقوم بدورها ولن يكون هناك أحد فوق القانون قائلا: "محدش هيكون فوق القانون".

وأضاف أشرف صبحى، فى تصريحات صحفية، أنه مهما كان القرار سنحافظ على الكيان ومهما حدث فالوزارة دورها الحفاظ على الرياضة، وبالتالى الزمالك جزء منها.

وأشار وزير الرياضة إلى أنه ينتهز الفرصة لتوجيه الشكر لرئيس الوزراء فى ظل حرصه على متابعة كل الأحداث، ومنها تفقد صالة أكتوبر والصالات الأخرى الخاصة بمونديال اليد الذى يقام يناير المقبل بمصر.