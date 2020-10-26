شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن معلقاً على خسارة بيراميدز لنهائى الكونفدرالية: ما حدث "فجر تحكيمى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد حسن قائد، منتخب مصر السابق، أن ما حدث فى لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان "فُجر تحكيمى"، رغم وجود تقنية الفار فى المباراة، وقال فى تصريحات عبر برنامجه "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، "فى الوقت الحالى الحكم أصبح مثل المشاهد، ومعه مساعدين فى غرفة الفيديو، بيراميدز لم يظهر بالمستوى المأمول، والمدير الفنى أنتى تشاتشيتش لم يقدم النتائج المرجوة، الفريق خسر الكونفدرالية وخرج من كأس مصر، وأعتقد أن مواجهة الدورى العام ستكون الأخيرة له وبعدها سيتم التعاقد مع مدير فنى جديد".

وأضاف حسن، "قد يحدث تغييرات جديدة فى نادى بيراميدز، خاصة أن الناتج لم يكون جيدا، هناك لاعبون كثيرون انضموا لبيراميدز، ولم يقدموا المأمول".

وتابع، "بيراميدز تعاقد مع إسلام عيسى بمقابل مالى 35 مليون جنيه، وقد يخرج على سبيل الإعارة لأندية مثل سيراميكا كليوباترا.. لابد أن يكون هناك لجنة فنية لاختيار اللاعبين الجديدة، لا يجب أن ينضم اللاعبون الجدد عن طريق وكلاء أو المدير التنفيذى الذى يعتبر فى الأساس وكيل لاعبين".

وأضاف، "90% من اللاعبين الذين يشاركون مع بيراميدز هم الذين تم التعاقد معه فى الموسم الماضى، لا يوجد أى إضافة من لاعب جديد، إبراهيم حسن شارك فقط، وجون أنطوى كان احتياطيا".

وتابع، "هناك خلاف حدث بين المدير الفنى وعبد الله السعيد، خاصة أن اللاعب وجد أن المدرب يلعب بتشكيلة دفاعية، وهذا لم يكن كافيا لتحقيق الفوز، تشاتشيتش أخطأ بشكل كبير فى التشكيل وحتى التغييرات جاءت متأخرة، ولم تكن هناك أى إيجابية، بيراميدز أعطى إيحاء للاعبين بأنه سيدافع فى المباراة، ولم يلعب بالشكل الهجومى المطلوب".

وأضاف أحمد حسن، "التحكيم كان سيئاً للغاية فى لقاء بيراميدز أمام نهضة بركان، الحكم ظلم بيراميدز فى بعض الحالات، هناك اعتداء حدث على محمد فاروق لاعب بيراميدز بدون كرة، والحكم رفض العودة لتقنية الفيديو، من الواضح أن هناك انحيازا واضحا لصالح نهضة بركان المغربي".

وتابع حسن، "كنت أتمنى تتويج فريق مصرى، وأن تستحوذ الكرة المصرية على البطولات القارية، ويجب على الكاف أن يراجع ما يحدث من جانب الحكام.. لا يجب أن نتقبل الظلم الذى حدث من الحكم الكاميرونى آليوم".