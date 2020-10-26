شكرا لقرائتكم خبر عن غموض مصير معارى الأهلي فى الجونة بعد رحيل نادر شوقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصبح مصير لاعبى الأهلى المعارين للجونة غامضاً بعد رحيل الشركة المسئولة عن إدارة فريق الكرة، والتى يترأسها نادر شوقى، بشكل رسمى، واستعار الجونة عدداً من لاعبى الأهلى، أبرزهم أحمد ريان ومحمود الجزار وأكرم توفيق وباسم على.

واقترب الجونة من تجديد استعارة عدد من لاعبى الأهلى قبل رحيل شركة نادر شوقى، إلا أن الأمور قد تتغير بعد المستجدات الأخيرة.

وتقدم حسام غالى، قائد الأهلى ومنتخبنا الوطنى السابق، باستقالة من منصبه كمدير للكرة بنادى الجونة، وذلك بعد انتهاء الموسم الجارى، ووجه حسام غالى الشكر لإدارة الجونة على منحه الثقة طوال الفترة الماضية، مؤكداً أنه سيعلن وجهته المقبلة قريباً.

وكتب حسام غالى على إنستجرام، "أحب أشكر خالد بشارة ونادر شوقى على منحى الفرصة أن أعمل مدير كرة بنادى الجونة لمدة سنة ونصف، تجربة استفدت منها واتعلمت كتير اجتهدنا وحاولنا بكل إخلاص نحقق حلم خالد بشارة أن يكون نادى الجونة فى مكانة مميزة. إن شاء الله مباراة حرس الحدود هتكون آخر مباراة لى مع الفريق. أتمنى التوفيق والنجاح الفترة القادمة لكل العاملين فى منظومة نادى الجونة" .

واحتفل النجم حسام غالى لاعب النادى الأهلى السابق بعيد ميلاده الـ 39 ونشر عدة صور برفقة زوجته بأحد المطاعم عبر حسابه بموقع انستجرام، وكتب حسام غالى، عبر حسابه بموقع انستجرام:" احتفال بعيد ميلادى التاسع والثلاثين فى المنطقة المفضلة الخاصة بي.