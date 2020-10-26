شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو السولية يحتفل بعيد الميلاد الرابع لابنته ليلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل عمرو السولية، لاعب وسط النادى الأهلى، بعيد الميلاد الرابع لابنته ليلى، ونشر السولية صوراً عبر حسابه الشخصى على إنستجرام جمعته بابنته وعلق عليها قائلا، "عيد ميلاد سعيد لأميرتى الصغيرة ..4"، وتفاعل أليو ديانج لاعب وسط الأهلى مع الصور وعلق قائلاً "ما شاء الله عيد ميلاد سعيد".



عمرو السولية

فى سياق آخر، حدد الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، مع لجنة التخطيط مواصفات المهاجم الأجنبى الجديد الذى من المنتظر أن يتعاقد معه النادى خلال الفترة المقبلة، وطلب موسيمانى أن يكون المهاجم سريعاً ويمتلك إمكانيات بدنية، بالإضافة لإجادته ضربات الرأس واللعب بكلتا القدمين، وأن يكون معدله التهديفى مرتفعاً، خاصة فى الموسم الأخير.

واقترب الأهلى من ضم مهاجم أفريقى دولى يلعب داخل القارة السمراء بعد الحصول على موافقة موسيمانى الذى بارك الصفقة مؤخراً لقناعته التامة بقدرات اللاعب الذى يُجيد اللعب فى مركز المهاجم الصريح كما يمكنه القدرة على اللعب فى مركز الجناح يميناً وشمالاً.

ويعلن الاهلي عن صفقة المهاجم بعد انتهاء مشوار الفريق ببطولة دورى أبطال أفريقيا، حيث يتبقى للمارد الأحمر خطوة وحيدة على الفوز بالبطولة حيث يلتقى يوم 6 نوفمبر المقبل فى نهائى البطولة مع الفائز من الرجاء والزمالك، فى الوقت الذى ينوى موسيمانى الدفع بمحمود كهربا فى التشكيل الأساسى للفريق خلال مباراة طلائع الجيش المقرر لها السبت المقبل فى ختام مشوار بطل الدورى بالمسابقة المحلية، ويتطلع المدير الفنى لمنح كهربا فرصة أطول من المشاركة لمدة مباراة كاملة تقريباً من أجل تجهيزه بشكل جيد للأرتباطات المقبلة وأهمها نهائى دورى أبطال أفريقيا يوم 6 نوفمبر المقبل أمام الفائز من الزمالك والرجاء المغربي.