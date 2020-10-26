شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا قبل مواجهة الإسماعيلى الليلة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تترقب جماهير الدورى المصرى المواجهة المنتظرة بين الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدورى الممتاز، التى ستقام باستاد القاهرة، ويسعى خلالها الأبيض لتحقيق الانتصار لحصد المركز الثانى فى المسابقة المحلية من أجل التأهل بشكل رسمى للمشاركة بصورة رسمية فى النسخة المقبلة بدورى أبطال أفريقيا بعد تتويج الأهلى بشكل رسمى ببطولة الدورى وحصده أولى البطاقات المؤهلة للمُشاركة فى البطولة الأفريقية، وحال تحقيق الزمالك الفوز على الدراويش سيكون ثانى المتأهلين للمشاركة فى منافسات دورى الأبطال بغض النظر عن نتيجة مباراة بيراميدز، صاحب المركز الثالث، فى الجولة الأخيرة بالدورى حيث سيلتقى الأخير مع المقاولون العرب، يوم السبت المقبل، فى إطار منافسات الجولة الأخيرة من الدورى.

وقبل مواجهة الليلة يرصد الخليج 365 ماذا يفعل الزمالك مع صافرة محمود البنا فى التقرير التالى..

17 مباراة أدارها البنا لفريق الزمالك بدءا من 2013 و حتى الآن.

- 10 مباريات انتهت بفوز الزمالك على منافسيه مع محمود البنا.

-5 تعادلات حققها الزمالك مقابل هزيمتين فقط أمام بتروجت وطلائع الجيش.

ويرغب الزمالك فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى لضمان حصد المركز الثانى الذى يحتله حاليًا برصيد 68 نقطة، بعدما خاض 33 مباراة حقق خلالها الفوز فى 20 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 5 مباريات، فيما سجل 47 هدفًا واستقبل 26 هدفًا، فيما احتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 64 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالها الفوز فى 19 مباراة وتعادل فى 7 لقاءات وهُزم فى مثلهم، فيما سجل 52 هدفًا واستقبل 31 هدفًا، علما بأن الأبيض سيتم خصم ثلاث نقاط من رصيده مع نهاية البطولة لعدم خوضه لقاء الأهلى فى الدور الأول لعدم ذهابه لملعب المباراة، فى حين احتل الإسماعيلى المركز التاسع بجدول ترتيب الدورى لممتاز، برصيد 41 نقطة، بعدما خاض 33 مبارة حقق خلالهم الفوز فى 11 مباراة وتعادل فى 8 مواجهات وهُزم فى 14 لقاء، وسجل 37 هدفًا واستقبل 45 هدفًا.